В Балакове мужчина влез в чужой подвал ради велосипеда
Хозяйка написала заявление в полицию
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В Балакове Саратовской области 22 декабря в полицию поступило заявление о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено в период с 15 по 22 декабря.
Неизвестные граждане залезли в подвал дома на Минской и украли оттуда велосипед.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 34-летний мужчина.