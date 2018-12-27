В Балакове мужчина влез в чужой подвал ради велосипеда

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-27T08:20:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области 22 декабря в полицию поступило заявление о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено в период с 15 по 22 декабря.

Неизвестные граждане залезли в подвал дома на Минской и украли оттуда велосипед.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 34-летний мужчина.