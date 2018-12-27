Снег и брошенные автомобили отменили движение автобусов в Саратове

СЕГОДНЯ 08:04 2018-12-27T08:04:55+03:00

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Как подтвердили в мэрии Саратова, сегодня, 27 декабря, по состоянию на 8.00 утра «наблюдаются трудности в движении общественного транспорта».

Из-за сужения дорог после снегопада и брошенных на обочинах автомобилей, которые мешают проезду автобусов и их развороту, временно отменены часть городских маршрутов. Не ходят автобусы по подвозящим маршрутам 61, 67, 68. Аналогичная ситуация складывается в поселке Цветочный с маршрутами 4, 5.

По аналогичной причине маршрут 13 временно не доходит до пос. Саксагай, заканчивая движение у стадиона «Авангард».

- Также временно приостановлено движение трамваев 9 и 11 из-за схода вагона с рельс и поломки пантографа соответственно. Бригады рабочих уже выехали для устранения неисправностей, — проинформировали в городской администрации.