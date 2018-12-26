2018-12-26T15:54:00+03:00
Общество

Саратовцы добираются из пробок на лыжах

Снимки этого опубликованы в соцсетях
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Снегопад и заторы на дорогах Саратова сегодня, 26 декабря, вынуждает водителей и пешеходов искать все новые и новые способы передвижения.

Некоторые горожане не стали медлить с решением и теперь передвигаются по заснеженным трассам на лыжах.

Снимок этого опубликовал в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» пользователь Роман Соловьев.

- Терпение саратовцев закончилось! Они начинают пересаживаться на лыжи, — прокомментировал ситуацию мужчина.

На снимках отчетливо видна заснеженная машина, по которой друг за другом идут машина и отчаянный любитель зимнего спорта.

Помимо любителей активного спорта, сегодня на улицах города былт замечены и снегоходы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 500 детей в Ленинском районе получили подарки от депутатов
Саратовские гимназисты стали победителями конкурса по финансовой грамотности
Спикер ГД Володин готов прийти в школу в образе Деда Мороза
Пока не решены проблемы с общественным транспортом после снегопада в Саратове
На Саловской в Саратове построят новый водовод
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от глистов
Саратовские спортсменки стали лучшими в первенстве «На призы Деда Мороза»
Общественный совет при региональном ГУ МВД России подвел итоги года
Володин предупредил директора саратовской гимназии, что ее посадят
Прокуратура контролирует ремонт водопровода на Малой Затонской
Под теплотрассой в Саратове нашли труп женщины
Молодой педофил из Калининска осужден за секс с дочерью начальника
В Саратове встали еще четыре трамвая и троллейбуса
Вячеслав Володин предложил саратовским чиновникам перечитать Конфуция
Житель Маркса убил друга за сексизм к женщинам
На время запрета въезда в Саратов оборудованы стоянки для грузовиков
В школе №66 подросток украл у пятиклассника телефон
Губернатор Радаев: Регион экономически окреп
Жители двух улиц Ленинского района остались без воды
Член ОПы Саратова: Не верилось, что пристройку гимназии сдадут к концу года
Интернет уже в квартире: «Ростелеком» — для саратовских новоселов
В «Хэппи Молл-2» женщина незаконно фотографировала саратовцев
За двери в лицее имени Шнитке отдали 18 млн рублей