Саратовцы добираются из пробок на лыжах

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-26T15:54:00+03:00

Снимки этого опубликованы в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Снегопад и заторы на дорогах Саратова сегодня, 26 декабря, вынуждает водителей и пешеходов искать все новые и новые способы передвижения.

Некоторые горожане не стали медлить с решением и теперь передвигаются по заснеженным трассам на лыжах.

Снимок этого опубликовал в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» пользователь Роман Соловьев.

- Терпение саратовцев закончилось! Они начинают пересаживаться на лыжи, — прокомментировал ситуацию мужчина.

На снимках отчетливо видна заснеженная машина, по которой друг за другом идут машина и отчаянный любитель зимнего спорта.

Помимо любителей активного спорта, сегодня на улицах города былт замечены и снегоходы.