Саратовцы добираются из пробок на лыжах
Снегопад и заторы на дорогах Саратова сегодня, 26 декабря, вынуждает водителей и пешеходов искать все новые и новые способы передвижения.
Некоторые горожане не стали медлить с решением и теперь передвигаются по заснеженным трассам на лыжах.
Снимок этого опубликовал в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» пользователь Роман Соловьев.
- Терпение саратовцев закончилось! Они начинают пересаживаться на лыжи, — прокомментировал ситуацию мужчина.
На снимках отчетливо видна заснеженная машина, по которой друг за другом идут машина и отчаянный любитель зимнего спорта.
Помимо любителей активного спорта, сегодня на улицах города былт замечены и снегоходы.