Саратовские гимназисты стали победителями конкурса по финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 15:23 2018-12-26T15:23:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Отделении по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации вчера, 25 декабря, назвали победителей регионального этапа конкурса на лучшее видео о финансовой грамотности «Я в мире финансов».

Заявки на участие в конкурсе подали студенты и школьники старших классов из 20 образовательных учреждений области. Каждому участнику нужно было выбрать тему и сделать видеоролик.В нем должно демонстрироваться, как правильно пользоваться финансовыми услугами, защитить деньги от злоумышленников, чем занимается Банк России или признаки подлинности и платежеспособности российских банкнот.

Победителем регионального этапа конкурса стала команда «На все 108!» из

Гимназии № 108. Второе место заняла команда «Пирамида» из Лицея №3 им. А.С. Пушкина (г. Саратов). Замыкает тройку лидеров команда «Нет мисселингу» учащихся из СГЮА.

В своих работах участники показали, что нельзя вкладывать деньги в не проверенные компании и нужно ответственно подходить к выбору финансовых продуктов.

- Конкурс показал, что молодежь в нашей области очень творческая, креативная и технически продвинутая. Школьники и студенты заинтересованы в глубоком изучении мира финансов и готовы самостоятельно разбираться в сложных продуктах. Опыт участия в конкурсе поможет им стать увереннее в принятии финансовых решений, а в случае необходимости - дать грамотный совет родственникам и друзьям, — сказала управляющая Отделением Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Бирюкова.

Победителями межрегионального этапа конкурса «Я в мире финансов» стали студенты из Татарстана. Они представили ролик о важности страхования.

«Серебро» за мини-фильм о банковских картах в стиле компьютерной игры «Супер Марио» получили самарцы.

А третье место разделил проект пензенцев о платежных картах и ребят из Нижнего Новгорода, которые объяснили нюансы микрокредитования.