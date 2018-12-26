2018-12-26T13:58:37+03:00
Общество

Пока не решены проблемы с общественным транспортом после снегопада в Саратове

Мэрия: ситуация с очередями на остановках транспорта пришла в норму
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 декабря, 1753 дворника и 53 единицы техники справляются со снежными завалами.

- Управляющие компании города получили 87 предписаний за плохую уборку. Состояние крыш, дворов и тротуаров специалисты муниципального жилищного контроля проверяют каждый день, — сообщили «КП-Саратов» в городской администрации.

По информации МКУ «Транспортное управление», ситуация с очередями на

остановках общественного транспорта стабилизировалась. Автобусы идут со скоростью потока.

Проблемы с дорогами сохраняются на пути автобусов №70 и 87. Сложно попасть к конечной остановке маршрута №60.

Трамваи №9 и 10 не могут проехать на участке улицы Слонова между Университетской и Разина. Им мешают припаркованные автомобили.

На пересечении улиц Вавилова и Астраханская произошла локальная обесточка, из-за чего не может проехать трамвай №3.

Проблемы сохраняются на участке улиц Осипова. Причина этого — сломанный пантограф одного из составов трамвая №11. Туда уже выехала бригада МУПП «СГЭТ».

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