2018-12-26T13:27:59+03:00
Недвижимость

На Саловской в Саратове построят новый водовод

Реконструировать будут наиболее аварийный участок — от дома №6 по Саловской улице до дома №1 по Усть-Курдюмской
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2018 году ООО «КВС» переложило участки аварийных водопроводных сетей, снабжающих питьевой водой более 300 тыс. жителей. С целью обеспечения бесперебойности водоснабжения и снижения аварийности «Концессии водоснабжения — Саратов» включили в план работ реконструкцию водопровода на Саловской улице.

- Этот водовод проложили 25 лет назад — в 1994 году. За два последних года его чинили более 20 раз. Многочисленные аварии на трубах приводили к подтоплению дороги и образованию наледи, что затрудняло движение пешеходов и машин, — сообщили «КП-Саратов» в компании.

Реконструировать будут наиболее аварийный участок — от дома №6 по Саловской улице до дома №1 по Усть-Курдюмской.

Участок стальной трубы, исчерпавший свой эксплуатационный ресурс, заменят на полиэтиленовый протяженностью 145 м. Полимерные материалы, используемые в работе, полностью отвечают экологическим и техническим требованиям, что обеспечивает их безаварийную службу в течение 50 лет. Завершить основные работы планируется уже в этом году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовские гимназисты стали победителями конкурса по финансовой грамотности
Спикер ГД Володин готов прийти в школу в образе Деда Мороза
Пока не решены проблемы с общественным транспортом после снегопада в Саратове
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от глистов
Саратовские спортсменки стали лучшими в первенстве «На призы Деда Мороза»
Общественный совет при региональном ГУ МВД России подвел итоги года
Володин предупредил директора саратовской гимназии, что ее посадят
Прокуратура контролирует ремонт водопровода на Малой Затонской
Под теплотрассой в Саратове нашли труп женщины
Молодой педофил из Калининска осужден за секс с дочерью начальника
В Саратове встали еще четыре трамвая и троллейбуса
Вячеслав Володин предложил саратовским чиновникам перечитать Конфуция
Житель Маркса убил друга за сексизм к женщинам
На время запрета въезда в Саратов оборудованы стоянки для грузовиков
В школе №66 подросток украл у пятиклассника телефон
Губернатор Радаев: Регион экономически окреп
Жители двух улиц Ленинского района остались без воды
Член ОПы Саратова: Не верилось, что пристройку гимназии сдадут к концу года
Интернет уже в квартире: «Ростелеком» — для саратовских новоселов
В «Хэппи Молл-2» женщина незаконно фотографировала саратовцев
За двери в лицее имени Шнитке отдали 18 млн рублей