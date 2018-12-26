На Саловской в Саратове построят новый водовод

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-26T13:27:59+03:00

Реконструировать будут наиболее аварийный участок — от дома №6 по Саловской улице до дома №1 по Усть-Курдюмской

Изменить размер текста: A A

В 2018 году ООО «КВС» переложило участки аварийных водопроводных сетей, снабжающих питьевой водой более 300 тыс. жителей. С целью обеспечения бесперебойности водоснабжения и снижения аварийности «Концессии водоснабжения — Саратов» включили в план работ реконструкцию водопровода на Саловской улице.

- Этот водовод проложили 25 лет назад — в 1994 году. За два последних года его чинили более 20 раз. Многочисленные аварии на трубах приводили к подтоплению дороги и образованию наледи, что затрудняло движение пешеходов и машин, — сообщили «КП-Саратов» в компании.

Реконструировать будут наиболее аварийный участок — от дома №6 по Саловской улице до дома №1 по Усть-Курдюмской.

Участок стальной трубы, исчерпавший свой эксплуатационный ресурс, заменят на полиэтиленовый протяженностью 145 м. Полимерные материалы, используемые в работе, полностью отвечают экологическим и техническим требованиям, что обеспечивает их безаварийную службу в течение 50 лет. Завершить основные работы планируется уже в этом году.