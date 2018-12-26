2018-12-26T13:21:27+03:00
Общество

В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от глистов

Лекарство может быть опасно для животных
Дарья Вострикова
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Чистотел глистогон» (серия С101110318, срок годности до 03.2021) производства ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область. Выявлено несоответствие по показателю «распадаемость», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

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