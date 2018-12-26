2018-12-26T13:48:52+03:00
Общество

Саратовские спортсменки стали лучшими в первенстве «На призы Деда Мороза»

Это соревнование по спортивной акробатике прошло в Казани
Дарья Вострикова
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Саратовские спортсменки стали лучшими в открытом первенстве ДЮСШ Казани по спортивной акробатике «На призы Деда Мороза».

- Воспитанники спортшколы «Надежда Губернии» заняли призовые места. Петр Киселев, Софья Шамина, Дарья Ерантаева, Анна Спиридонова и Софья Осипова взяли «золото» по программе первого юношеского разряда. Ксения Казуева и Дарья Кирсанова получили «серебро» по программе МС, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта.

«Бронза» по программе МС досталась Софье Живаевой.

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