2018-12-26T13:32:33+03:00
Общество

Володин предупредил директора саратовской гимназии, что ее посадят

Спикер ГД назвал стройку в Саратове памятником бесхозяйственности и расточительности
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин предложил директору гимназии №89 серьезно подуматьВячеслав Володин предложил директору гимназии №89 серьезно подуматьФото: Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин раскритиковал принятые решения при строительстве пристройки к гимназии №89 в Саратове. Этот объект возводился при поддержке спикера ГД и сегодня, 26 декабря, Володин посетил его в ходе рабочей поездки в Саратовскую область.

Директор Татьяна Астахова спросила его о сроках исправления всех отмеченных недоделок. Володин удивился.

- Я вам срок даю? Это вы не меня должны попросить, — заметил он.

Спикер, внимательно осмотревший здание, предложил пригласить дизайнера, чтобы выбрать нормальные цветовые решения, поменять плитку на полу, которая плохо уложена или очень дешевая.

Про узкие столы в столовой он предположил, что они были выбраны для другого учреждения, но не назвал его.

Володин посоветовал директору гимназии внести в дефектную ведомость все, что смущает. При этом следует привлечь экспертов и общественников.

- Пусть это будет горькая, но правда. Школа должна быть другого уровня, а здесь памятник бесхозяйственности и расточительности. Вопрос не в деньгах и их нехватке, а в качестве принятия решений, — заявил Володин.

Он заметил, что сама гимназия не понимает в строительных работах и не может контролировать их качество.

- Нужно привлекать экспертов для строительства, а сами должны давать знания и воспитывать.

Вы лучше верните деньги в бюджет. Если вы подпишете акт приемки за невыполненные работы, вас посадят. Я вам серьезно говорю, — заявил Володин директору гимназии.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Спикер ГД обратился к мэру Саратова Михаилу Исаеву.

- Со следующего года надо запретить чтобы директора школ занимались несвойственной им работой, — укорил Володин мэра.

- Но за это должен кто-то ответить. Думаю, что это будет ... Ландо, — пошутил Володин в сторону председателя общественной палаты. Губернатор Радаев в шутку согласился.

После всех разбирательств Володин поздравил коллектив гимназии с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы «свинья была добрая и никому ничего не подкладывала».

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