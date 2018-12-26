Под теплотрассой в Саратове нашли труп женщины

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-26T13:01:13+03:00

Погибшей было около 35 лет, документов при ней не было

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Следователи Кировского района Саратова проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупа женщины.

- Предполагается, что днем 25 декабря горожанин ехал по Шехурдина мимо воскресенского кладбища и увидел под трубой теплотрассы тело. Погибшей было около 35 лет, документов при ней не было. Мужчина позвонил в полицию и «скорую помощь», — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Следователи осмотрели место происшествия и не нашли на трупе телесных повреждений. Также отмечается, что женщина сильно примерзла к земле, а это значит, что она там была «в течение определенного периода времени».

Сотрудники СК устанавливают обстоятельства инцидента и личность погибшей. Судмедэкспертиза определит причину смерти.