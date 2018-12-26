Молодой педофил из Калининска осужден за секс с дочерью начальника
Девочке было всего 13 лет
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Житель Калининска осужден за разврат с 13-летней девочкой.
- В июле 2016 года парень, которому на тот момент исполнилось 18 лет, работал подсобником на животноводческой ферме одного из местных жителей. Он напился и занялся сексом с 13-летней дочерью своего начальника, — уточнили «КП-Саратов» в региональном СК.
О случившемся полиция узнала от самой девочки. Окончания следствия злоумышленник ожидал под стражей. В зале суда он признал свою вину.
Теперь парень проведет два года в исправительной колонии общего режима.