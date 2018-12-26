2018-12-26T13:04:22+03:00
Общество

В Саратове встали еще четыре трамвая и троллейбуса

Транспорт периодически переставал ходить, начиная с шести утра
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 декабря, в Саратове встало еще четыре маршрута общественного транспорта.

- Прервано движение трамваев №№3, 9–11 и троллейбусов №№2, 2А и 16 на улице Вавилова, — уточняют в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Трамваи №3 едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом.

Напомним, что неполадки с транспортом начались с шести утра.

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