В Саратове встали еще четыре трамвая и троллейбуса
Транспорт периодически переставал ходить, начиная с шести утра
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Сегодня, 26 декабря, в Саратове встало еще четыре маршрута общественного транспорта.
- Прервано движение трамваев №№3, 9–11 и троллейбусов №№2, 2А и 16 на улице Вавилова, — уточняют в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Трамваи №3 едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом.
Напомним, что неполадки с транспортом начались с шести утра.
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