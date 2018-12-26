Житель Маркса убил друга за сексизм к женщинам
На 32-летнего жителя Маркса заведено уголовное дело за убийство друга по неосторожности.
- По данным следствия, днем 24 декабря мужчина с супругой распивали спиртное с гостями у себя дома. Один из гостей начал оскорблять дам. Хозяин жилища не смог это терпеть и дал 30-летнему обидчика кулаком по улицу. Тот упал и стукнулся головой о тумбочку, а потом получил еще один удар, от которого упал на пол, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
После этого семейная пара вывела гостя на улицу и усадили на лавочку, потому что ему стало плохо.
Прохожие вызвали скорую и мужчину госпитализировали. На следующий день он скончался в больнице.
Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти стала тупая травма головы.
Предполагаемого убийцу задержали и завели на него уголовное дело.
Его могут взять под стражу.