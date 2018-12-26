2018-12-26T11:55:18+03:00
Общество

На время запрета въезда в Саратов оборудованы стоянки для грузовиков

Мэрия назвала гостиницы, где могут остановится водители грузовиков
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В мэрии Саратова сообщили о стоянках на въезде в город, где могут останавливаться на отдых водители крупногабаритных машин. Запрет на въезд фур в город введен на зимний период.

- Со стороны въезда по Петровскому тракту оборудован гостиничный комплекс «Маг» по улице Цветочная, 1, в поселке Сторожевка Татищевского района по улице Мира, 27а также оборудована гостиница.

На 287-м км трассы СызраньВолгоград (Вольский тракт) расположен комплекс «Престиж». На 379-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград водители могут остановиться в гостинице «Берлога», — уведомили в мэрии.

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