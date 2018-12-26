В школе №66 подросток украл у пятикласссника телефон

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-26T11:38:36+03:00

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Вчера, 25 декабря, полиция раскрыла кражу мобильного телефона у пятиклассника.

- С заявлением о пропаже обратилась его 40-летняя мать. По словам женщины, кто-то утром 20 декабря вытащил телефон oukitel k400 plus из раздевалки школы на улице Державинской. Там учится ее сын, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

По подозрению в преступлении задержан мальчик, который тоже учится в школе. Только в 9 классе.

Подросток во всем признался. Похищенный телефон у него изъяли.

На юношу заведено уголовное дело.