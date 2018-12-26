В школе №66 подросток украл у пятикласссника телефон
Мальчика задержали
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Вчера, 25 декабря, полиция раскрыла кражу мобильного телефона у пятиклассника.
- С заявлением о пропаже обратилась его 40-летняя мать. По словам женщины, кто-то утром 20 декабря вытащил телефон oukitel k400 plus из раздевалки школы на улице Державинской. Там учится ее сын, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.
По подозрению в преступлении задержан мальчик, который тоже учится в школе. Только в 9 классе.
Подросток во всем признался. Похищенный телефон у него изъяли.
На юношу заведено уголовное дело.