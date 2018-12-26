2018-12-26T11:38:36+03:00
Происшествия

В школе №66 подросток украл у пятикласссника телефон

Мальчика задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 25 декабря, полиция раскрыла кражу мобильного телефона у пятиклассника.

- С заявлением о пропаже обратилась его 40-летняя мать. По словам женщины, кто-то утром 20 декабря вытащил телефон oukitel k400 plus из раздевалки школы на улице Державинской. Там учится ее сын, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

По подозрению в преступлении задержан мальчик, который тоже учится в школе. Только в 9 классе.

Подросток во всем признался. Похищенный телефон у него изъяли.

На юношу заведено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На время запрета въезда в Саратов оборудованы стоянки для грузовиков
Губернатор Радаев: Регион экономически окреп
Жители двух улиц Ленинского района остались без воды
Член ОПы Саратова: Не верилось, что пристройку гимназии сдадут к концу года
Интернет уже в квартире: «Ростелеком» — для саратовских новоселов
В «Хэппи Молл-2» женщина незаконно фотографировала саратовцев
На двери в лицее имени Шнитке переплатили 18 млн рублей
Почти 8 тыс. человек убирают снег в Саратове
Около Юбилейного лоб в лоб столкнулись легковушка и автовоз: погиб мужчина
В Заводском районе встали пять троллейбусов и трамваев
Наркомана из Озинок осудили за 760 грамм «дички»
Злостный алиментщик из Озинского района сядет в тюрьму за долги
Володин удивился количеству сейфовых дверей в лицее имени Шнитке
У таволожца с карты украли 8 тыс. рублей
Володин предложил Радаеву сыграть в шашки
Из-за снегопада в Саратовской области закрыли участок федеральной трассы для большегрузов
Браконьеров из Озинского района оштрафовали за отстрел куропаток
Саратовские службы такси бросают трубки
В лицее имени Шнитке ждут визита Володина
Саратовским рыбакам рассказали о безопасности на льду
Энергетики завершили работы на Горького в Саратове
Жительница Пугачева получала пенсию за покойника
У студента на проспекте Кирова саратовец выманил iPhone 6
С 3-й Дачной люди идут на работу пешком [фото]
Отключена вода на трех улицах Саратова
Женщина в Калининске зарезала сожителя
Движение трамваев №3 в Саратове остановило дерево