Член ОПы Саратова: Не верилось, что пристройку гимназии сдадут к концу года
Мужчина следил за строительством с самого начала
Игорь ЛазаревФото: Екатерина Семенова
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Председатель общественного совета поселка Елшанка, член общественной палаты Саратова Игорь Лазарев прокомментировал возведение пристройки к гимназии №89.
- Следили за строительством с самого начала. В начале проблемы были — медленно строили, ломалась техника. Не верилось, что сдадут к концу года. Каждую среду пять-шесть человек делали обход. Полный отчет выкладывали в интернете, — сказал мужчина.
По его словам, он закончил школу №89, тогда тут было только девять классов, а после 2010 начали строить, появился ФОК.
- О такой гимназии можно только мечтать, — делится Игорь.