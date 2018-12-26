Член ОПы Саратова: Не верилось, что пристройку гимназии сдадут к концу года

СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-26T11:25:27+03:00

Мужчина следил за строительством с самого начала

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Председатель общественного совета поселка Елшанка, член общественной палаты Саратова Игорь Лазарев прокомментировал возведение пристройки к гимназии №89.

- Следили за строительством с самого начала. В начале проблемы были — медленно строили, ломалась техника. Не верилось, что сдадут к концу года. Каждую среду пять-шесть человек делали обход. Полный отчет выкладывали в интернете, — сказал мужчина.

По его словам, он закончил школу №89, тогда тут было только девять классов, а после 2010 начали строить, появился ФОК.

- О такой гимназии можно только мечтать, — делится Игорь.