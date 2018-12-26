В «Хэппи Молл-2» женщина незаконно фотографировала саратовцев

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-26T11:43:46+03:00

У нее не было специальной лицензии

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Прокуратура Саратовского района выявила нарушения трудового законодательства.

- Установлено, что в батутном комплексе «Полетайка» ТЦ «Хэппи Молл-2» на Вольском тракте, 2 работала торговая точка. С ноября по декабрь 2018 года там делали снимки, а также магниты и сувениры с ними, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Помещение для этого сервиса арендовал предприниматель и нанял в штат девять сотрудников.

Выяснилось, что одна из женщин работала без трудового договора.

Прокуратура внесла представление в адрес бизнесмена, после чего он попрощался с работницей.