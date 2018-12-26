2018-12-26T11:28:13+03:00
Общество

На двери в лицее имени Шнитке переплатили 18 млн рублей

По словам Володина, заказчикам строительства и главе района проделать работу над ошибками
Ольга МуравлёваАлександр Уриевский
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Во время визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в энгельсский музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке 26 декабря большое внимание было приковано к сейфовым дверям. Володин интересовался, зачем все 260 дверей в учебном заведении настолько дорогие и с сейфовыми замками.

Министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин заверил спикера Госдумы, что МЭЛ в Энгельсе — единственное учебное заведение, где установлены сейфовые двери, к тому же это индивидуальный заказ.

- 18 млн рублей удорожание, по сравнению с обычными дверями. Это еще один корпус фактически. Вы его спустили в двери, — заметил Володин.

Он предложил заказчикам строительства и главе района проделать работу над ошибками. Встретиться с родителями и детьми и учителями и посмотреть на некоторые вопросы их глазами. По словам Володина, в следующем году около 70 объектов по области строится будет.

- И если на каждом по 18 млн сэкономить, то как мы сможем улучшить можем качество этих строек! Надеюсь, не испортил настроение директору лицея, а вот службе единого заказчика Энгельсского района — возможно. Еще десять детсадов нам строить в районе, надо все ошибки, здесь допущенные, исправить и избежать на других объектах. Вам хорошего настроения, для учителя это одного из главных качеств. А почему вы в тишине сидите у вас инструменты все здесь, таланты, — намекнул спикер ГД.

Один из преподавателей, Ирина Николаева, с кафедры специального фортепиано, вышла к инструменту и сыграла пару композиций. Причем одну из них она исполнила сидя спиной к инструменту. Это произвело впечатление на всех, в том числе на спикера Вячеслава Володина.

Преподаватель лицея имени Шнитке играет на фортепиано, сидя спиной к инструменту.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На время запрета въезда в Саратов оборудованы стоянки для грузовиков
В школе №66 подросток украл у пятикласссника телефон
Губернатор Радаев: Регион экономически окреп
Жители двух улиц Ленинского района остались без воды
Член ОПы Саратова: Не верилось, что пристройку гимназии сдадут к концу года
Интернет уже в квартире: «Ростелеком» — для саратовских новоселов
В «Хэппи Молл-2» женщина незаконно фотографировала саратовцев
Почти 8 тыс. человек убирают снег в Саратове
Около Юбилейного лоб в лоб столкнулись легковушка и автовоз: погиб мужчина
В Заводском районе встали пять троллейбусов и трамваев
Наркомана из Озинок осудили за 760 грамм «дички»
Злостный алиментщик из Озинского района сядет в тюрьму за долги
Володин удивился количеству сейфовых дверей в лицее имени Шнитке
У таволожца с карты украли 8 тыс. рублей
Володин предложил Радаеву сыграть в шашки
Из-за снегопада в Саратовской области закрыли участок федеральной трассы для большегрузов
Браконьеров из Озинского района оштрафовали за отстрел куропаток
Саратовские службы такси бросают трубки
В лицее имени Шнитке ждут визита Володина
Саратовским рыбакам рассказали о безопасности на льду
Энергетики завершили работы на Горького в Саратове
Жительница Пугачева получала пенсию за покойника
У студента на проспекте Кирова саратовец выманил iPhone 6
С 3-й Дачной люди идут на работу пешком [фото]
Отключена вода на трех улицах Саратова
Женщина в Калининске зарезала сожителя
Движение трамваев №3 в Саратове остановило дерево