На двери в лицее имени Шнитке переплатили 18 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-26T11:28:13+03:00

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Во время визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в энгельсский музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке 26 декабря большое внимание было приковано к сейфовым дверям. Володин интересовался, зачем все 260 дверей в учебном заведении настолько дорогие и с сейфовыми замками.

Министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин заверил спикера Госдумы, что МЭЛ в Энгельсе — единственное учебное заведение, где установлены сейфовые двери, к тому же это индивидуальный заказ.

- 18 млн рублей удорожание, по сравнению с обычными дверями. Это еще один корпус фактически. Вы его спустили в двери, — заметил Володин.

Он предложил заказчикам строительства и главе района проделать работу над ошибками. Встретиться с родителями и детьми и учителями и посмотреть на некоторые вопросы их глазами. По словам Володина, в следующем году около 70 объектов по области строится будет.

- И если на каждом по 18 млн сэкономить, то как мы сможем улучшить можем качество этих строек! Надеюсь, не испортил настроение директору лицея, а вот службе единого заказчика Энгельсского района — возможно. Еще десять детсадов нам строить в районе, надо все ошибки, здесь допущенные, исправить и избежать на других объектах. Вам хорошего настроения, для учителя это одного из главных качеств. А почему вы в тишине сидите у вас инструменты все здесь, таланты, — намекнул спикер ГД.

Один из преподавателей, Ирина Николаева, с кафедры специального фортепиано, вышла к инструменту и сыграла пару композиций. Причем одну из них она исполнила сидя спиной к инструменту. Это произвело впечатление на всех, в том числе на спикера Вячеслава Володина.