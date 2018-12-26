2018-12-26T10:53:21+03:00
Общество

Почти 8 тыс. человек убирают снег в Саратове

На чистку вышли и преподаватели вузов
Ольга Муравлёва
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В Саратове в связи с сильным снегопадом на уборку тротуаров, дорог и общественных мест вышли почти 8 тыс. человек.

- Дворы убирают 1 785 дворников и 53 единицы техники, 157 рабочих и 132 машины МБУ «Дорстрой» и «Служба благоустройства города» работают на улицах и тротуарах. К тому же удалось привлечь дополнительные силы — 641 сотрудника промпредприятий и 115 единиц техники, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Кроме того, почти 2,9 тыс. сотрудников торговых точек и 96 машин в течение дня будут приводить в порядок прилегающую к себе территорию. Чтобы обеспечить доступ к школам, детсадам и вузам, на работу выйдут преподаватели и другие работники этих учреждений — более 2,5 тыс. человек и 147 единиц транспорта.

Стоит отметить, что утром плохо ходили трамваи №3 и автобусы. Однако в 11:00 электротранспорт снова ходит, контактную сеть восстановили, а автобусы вошли в ритм в 10:00.

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