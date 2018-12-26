Около Юбилейного лоб в лоб столкнулись легковушка и автовоз: погиб мужчина
Водитель грузовика госпитализирован
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На трассе между поселками Юбилейный и Дубки лоб в лоб столкнулись автомобиль Great Wall Hover и грузовик.
- По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где влетел в автовоз. В результате происшествия виновник аварии скончался на месте, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».
Прибывшие спасатели достали водителя из покореженного грузовика. Он госпитализирован.
На месте работали пожарные.
Обстоятельства аварии выясняет дорожная инспекция.