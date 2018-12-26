2018-12-26T11:28:23+03:00
Происшествия

Около Юбилейного лоб в лоб столкнулись легковушка и автовоз: погиб мужчина

Водитель грузовика госпитализирован
Дарья Вострикова
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На трассе между поселками Юбилейный и Дубки лоб в лоб столкнулись автомобиль Great Wall Hover и грузовик.

- По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где влетел в автовоз. В результате происшествия виновник аварии скончался на месте, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Прибывшие спасатели достали водителя из покореженного грузовика. Он госпитализирован.

На месте работали пожарные.

Обстоятельства аварии выясняет дорожная инспекция.

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