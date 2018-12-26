В Заводском районе встали пять троллейбусов и трамваев
Движение остановилось за полтора часа
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Сегодня, 26 декабря, в Заводском районе встал общественный транспорт.
- Речь идет о троллейбусах №№2, 15 и трамваях №№7 и 9, — уточнили в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Движение прервалось в течение полутора часов, начиная с 9:30.
Напомним, сегодня заторы начались уже с шести утра, как сообщает «Яндекс.Транспорт».
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