Злостный алиментщик из Озинского района сядет в тюрьму за долги

СЕГОДНЯ 10:04 2018-12-26T10:35:29+03:00

Он проведет четыре месяца в колонии строгого режима

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Житель поселка Непряхин Озинского района признан виновным в неоднократной неуплате алиментов на свою 11-летнюю дочь и 12-летнего сына.

- Установлено, что 35-летнего отца деньги обязал выплачивать суд. В августе его привлекли к административной ответственности, но это так и не заставило мужчину отдать деньги. С августа по октябрь сумма его долга прибавилась на 11 965 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил мужчине четыре месяца исправительной колонии строгого режима.