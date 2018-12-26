Володин удивился количеству сейфовых дверей в лицее имени Шнитке

СЕГОДНЯ 10:02 2018-12-26T10:24:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время визита в музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке и во время его осмотра председатель Госдумы Вячеслав Володин удивился, почему во всех кабинетах сейфовые двери.

- Зачем это? С одной стороны удорожание, а с другой? Я хочу понять, — поинтересовался Володин.

Директор лицея ответила спикеру ГД, что так надежнее.

- Надо было без замков тогда, а то если ребенок закроется, что делать будете? Если у нас здесь 260 сейфовых замков, а дети закроют туалет, потом класс, где ключи? Будете не учить, а открывать и спасать. Дети так устроены. Я не поднимаю тему про стоимость. Это ваше решение, директора и главы, обосновывайте, — заявил Володин.

Глава Энгельсского района Александр Стрелюхин пообещал этот вопрос проработать.

Володин, продолжая осмотр кабинетов музыки, поблагодарил за работу учительницу с 18-летним стажем.

- Наконец, директор у вас улыбаться стал. А то все как не приедешь, хмурая, — заметил Володин.

Учительница сказала, что это от хлопот. Однако добавила, что сейчас они уже приятные, и поблагодарила за такой новогодний подарок, как обновленный лицей.