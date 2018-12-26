У таволожца с карты украли 8 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-26T10:33:35+03:00

По подозрению в воровстве задержали рецидивистку

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В прошлый понедельник, 24 декабря, 55-летний житель села Таволожка заявил в полицию о краже с банковской карты.

- По словам мужчины, в начале ноября кто-то снял со счета 8 тыс. рублей. Преступника задержали в ходе операции «Антикриминал». Выяснилось, что перевод был сделан с мобильного телефона потерпевшего, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

По подозрению в краже задержали 34-летнюю местную жительницу. На нее могут завести уголовное дело.

Возможно, это будет ее третья судимость.