Володин предложил Радаеву сыграть в шашки
В музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин. При осмотре учреждения он зашел в различные кабинеты.
В игровой комнате он предложил главе Энгельсского района Стрелюхину и губернатору Саратовской области Радаеву сыграть в шашки: «Кто черными, кто белыми?».
Игровая комната лицеяФото: Александр Уриевский
- Я пытаюсь мотивировать Александра Михайловича на трудовые свершения в следующем году. Надо готовить проекты для детских садов, — сказал Володин.
После он зашел в кабинеты географии, начальных классов и лингафонный.
Напомним, по проекту, инициированному Вячеславом Володиным, лицей реконструируют. Существующее здание увеличится на один этаж, до четырех. Также будет построено новое здание с четырехэтажной пристройкой. В результате чего количество обучающихся увеличится на 150 человек — до 450.