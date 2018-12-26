Володин предложил Радаеву сыграть в шашки

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-26T09:49:09+03:00

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В музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин. При осмотре учреждения он зашел в различные кабинеты.

В игровой комнате он предложил главе Энгельсского района Стрелюхину и губернатору Саратовской области Радаеву сыграть в шашки: «Кто черными, кто белыми?».

Игровая комната лицеяФото: Александр Уриевский

- Я пытаюсь мотивировать Александра Михайловича на трудовые свершения в следующем году. Надо готовить проекты для детских садов, — сказал Володин.

После он зашел в кабинеты географии, начальных классов и лингафонный.

Напомним, по проекту, инициированному Вячеславом Володиным, лицей реконструируют. Существующее здание увеличится на один этаж, до четырех. Также будет построено новое здание с четырехэтажной пристройкой. В результате чего количество обучающихся увеличится на 150 человек — до 450.