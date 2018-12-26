2018-12-26T10:25:58+03:00
Происшествия

Из-за снегопада в Саратовской области закрыли участок федеральной трассы для большегрузов

Ограничено движение грузовиков на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград
Тимур Гадеев
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В Саратовской области большегрузам из-за обильного снегопада временно ограничили движение по трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

- Грузовому транспорту не рекомендуется проезжать участки с 325-го по 375-й км в пределах Саратовского и Красноармейского районов, — говорится в сообщении федерального управления автодорог «Большая Волга».

Сейчас участок очищают от снега около 60 единиц дорожной техники. В случае необходимости количество спецмашин будет увеличено, отмечается в пресс-релизе.

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