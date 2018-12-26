2018-12-26T10:31:19+03:00
Происшествия

Браконьеров из Озинского района оштрафовали за отстрел куропаток

Факт был выявлен в рейде по браконьерам
Дарья Вострикова
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В Саратовской области росгвардейцы вместе с инспекторами по охране объектов животного мира и полицейскими провели более 20 рейдов по браконьерам.

- В ходе мероприятия проверили более 100 владельцев оружия, 25 машин. Штраф получили 12 человек. У трех изъяли огнестрельное оружие, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе управления Росгвардии по Саратовской области.

Двоих жителей Озинского района привлекли к ответственности за незаконный отстрел девяти куропаток. Еще двое балаковцев оштрафованы за нарушение правил хранения оружия и патронов к нему.

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