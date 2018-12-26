Саратовские службы такси бросают трубки
Или предлагают ожидание в течение двух часов
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Саратовские службы такси отказываются выезжать на вызовы, особенно во дворы, куда фактически не возможно подъехать. Некоторые службы просто сбрасывают звонки или предлагают ожидание в течение двух часов.
- Машины все заняты, либо водители уже взяли предварительные заказы на целый день. Если согласны ожидать в течение двух часов, то тогда мы ваш заказ примем, — рассказали в одной из диспетчерских служб города.
В остальных организациях не отвечают или бросают трубку, – подтверждает информацию корреспондент «КП-Саратов».