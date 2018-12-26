2018-12-26T10:27:50+03:00
Общество

Саратовским рыбакам рассказали о безопасности на льду

Сотрудники управления по защите от ЧС провели рейд по водным объектам
Дарья Вострикова
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Сотрудники управления по защите от ЧС вместе с полицией и спасателями рассказали рыбакам в поселке Затон о правилах безопасности на льду.

- Любителям подводной ловли объяснили несколько правил. Запрещено выходить на замерзшие водоемы в незнакомых местах, если наступила оттепель. Стоит избегать посещать такие места ночью и одному. Лучше идти по проложенной тропе скользящим шагом. Если вы провалились под лед, нужно не поддаваться панике, а вылезти из воды и отползти от полыньи как можно дальше, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.

Если под лед провалился другой человек, его стоит вытаскивать с помощью подручных средств, не подходя к полынье ближе 3-4 м.

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