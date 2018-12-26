2018-12-26T08:50:47+03:00
Недвижимость

Энергетики завершили работы на Горького в Саратове

Возобновление отопления на объекты будет зависеть от оперативных действий сотрудников управляющих организаций
Ольга Муравлёва
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Саратовский филиал «Т Плюс» завершил ремонтно-профилактические работы на теплотрассе по улице Максима Горького и приступил к заполнению системы теплоносителем. Через несколько часов будут восстановлены гидравлический и температурный режимы объектов, которые находились в зоне проведения ремонта.

Возобновление отопления на объекты будет зависеть от оперативных действий сотрудников управляющих организаций, которые запускают от трубопровода теплоноситель и распределяют его по внутридомовым системам. Тепловая инспекция «ЭнергосбыТ Плюс» находится с УК и ТСЖ в постоянном взаимодействии и в случае необходимости, окажет техническую помощь.

Напомним, энергетики перед новогодними праздниками проводят профилактические мероприятия на теплосетевом комплексе, которые направлены на повышение надежной работы энергооборудования и тепловых сетей города, выявление слабых участков для их последующей локализации.

Энергетики приносят извинения жителям за причиненные неудобства.

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