Жительница Пугачева получала пенсию за покойника

СЕГОДНЯ 08:44 2018-12-26T08:53:05+03:00

Она украла почти 8 тыс. рублей

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Жительница Пугачева обвиняется в получении пенсии за умершего покойника.

- Выяснилось, что 44-летняя женщина в начале ноября украла около 8 тыс. рублей с банковской карты 65-летнего гражданина, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Об этом факте полиции стало ясно из материалов, которые пришли по почте из регионального отделения пенсионного фонда.

В отношении предполагаемой воровки заведено уголовное дело. Развития событий она ожидает под подпиской о невыезде.