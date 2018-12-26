Жительница Пугачева получала пенсию за покойника
Она украла почти 8 тыс. рублей
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Жительница Пугачева обвиняется в получении пенсии за умершего покойника.
- Выяснилось, что 44-летняя женщина в начале ноября украла около 8 тыс. рублей с банковской карты 65-летнего гражданина, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Об этом факте полиции стало ясно из материалов, которые пришли по почте из регионального отделения пенсионного фонда.
В отношении предполагаемой воровки заведено уголовное дело. Развития событий она ожидает под подпиской о невыезде.