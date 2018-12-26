У студента на проспекте Кирова саратовец выманил iPhone 6
Жертва и преступник учились в одном вузе
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Вчера, 25 декабря, полиция раскрыла кражу Apple iPhone 6 у 20-летнего студента.
- По словам молодого человека, он лишился своего телефона 23 сентября на проспекте Кирова. Смартфон обманом выманил его 22-летний однокурсник, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
В ходе операции «Антикриминал» предполагаемого вора задержали.
Парень во всем признался и рассказал, что сдал похищенное в ломбард.
В отношении него заведено уголовное дело. Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.