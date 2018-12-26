С 3-й Дачной люди идут на работу пешком [фото]

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-26T11:23:11+03:00

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Сотни саратовцев пробираются сквозь сугробы на работу пешком, весь транспорт от 3-й Дачной в сторону города практически не идет. Заметенные снегом дороги остановили работу троллейбусов, трамваев и автобусов.

- Мало того, что нам приходится добираться на работу «на своих двоих», так еще и пройти невозможно. Все тротуары замело и никто их даже близко не чистит, — рассказали «КП-Саратов» жители Ленинского района.

Сейчас некоторые участки дорог там напоминают брошенный город. Едва попадаются легковые автомобили. По словам водителей, труднее всего вообще выехать из двора.