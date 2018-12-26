2018-12-26T09:02:29+03:00
Недвижимость

Отключена вода на трех улицах Саратова

Ремонт обещают закончить в течение сегодняшнего дня
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В Саратове сегодня, 26 декабря, отключена холодная вода.

В ООО «КВС» «КП-Саратов» сообщили, что для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 26 декабря, изменены параметры водоснабжения абонентов:

- ориентировочно до 23:00: улица Ягодная от Спортивной до Стадионной;

- ориентировочно до 15:00: 3-й Дегтярный проезд от Чернышевского до берега Волги (нечетные номера домов);

- ориентировочно до 24:00: улица Буровая от Московского шоссе до 3-й Степной.

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