Отключена вода на трех улицах Саратова

СЕГОДНЯ 08:19 2018-12-26T09:02:29+03:00

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В Саратове сегодня, 26 декабря, отключена холодная вода.

В ООО «КВС» «КП-Саратов» сообщили, что для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 26 декабря, изменены параметры водоснабжения абонентов:

- ориентировочно до 23:00: улица Ягодная от Спортивной до Стадионной;

- ориентировочно до 15:00: 3-й Дегтярный проезд от Чернышевского до берега Волги (нечетные номера домов);

- ориентировочно до 24:00: улица Буровая от Московского шоссе до 3-й Степной.