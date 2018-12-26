Отключена вода на трех улицах Саратова
Ремонт обещают закончить в течение сегодняшнего дня
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 26 декабря, отключена холодная вода.
В ООО «КВС» «КП-Саратов» сообщили, что для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 26 декабря, изменены параметры водоснабжения абонентов:
- ориентировочно до 23:00: улица Ягодная от Спортивной до Стадионной;
- ориентировочно до 15:00: 3-й Дегтярный проезд от Чернышевского до берега Волги (нечетные номера домов);
- ориентировочно до 24:00: улица Буровая от Московского шоссе до 3-й Степной.