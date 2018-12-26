Женщина в Калининске зарезала сожителя
Все произошло на почве алкогольных возлияний
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Вчера днем, 25 декабря, в Калининске Саратовской области совместная выпивка ранее судимой пары закончилась ножевым ранением.
В своем доме по улице Шевченко 42-летняя женщина после застолья нанесла проникающее ножевое ранение грудной клетки 33-летнему сожителю. Мужчина госпитализирован в ЦРБ. По данным полиции, ссора произошла «на почве личных неприязненных отношений».
Гражданка задержана, возбуждено уголовное дело.