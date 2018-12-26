Женщина в Калининске зарезала сожителя

СЕГОДНЯ 08:17 2018-12-26T09:03:28+03:00

Все произошло на почве алкогольных возлияний

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 25 декабря, в Калининске Саратовской области совместная выпивка ранее судимой пары закончилась ножевым ранением.

В своем доме по улице Шевченко 42-летняя женщина после застолья нанесла проникающее ножевое ранение грудной клетки 33-летнему сожителю. Мужчина госпитализирован в ЦРБ. По данным полиции, ссора произошла «на почве личных неприязненных отношений».

Гражданка задержана, возбуждено уголовное дело.