Движение трамваев №3 в Саратове остановило дерево

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-26T09:20:11+03:00

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На экстренном совещании в мэрии Саратова утром 26 декабря по устранению последствий снегопада, выяснилось, что трамвай №3 прекратил движение еще ночью из-за падения дерева и обрыва контактной линии.

Директор МУПП «СГЭТ» Роберт Виньков отметил, что сейчас над устранением аварийной ситуации работает порядка 40 человек, задействована вся имеющая техника. По словам Винькова, возобновить движение трамвая №3 планируется в течение часа.

Директор МКУ «Транспортное управление» Екатерина Максимова подтвердила, что «по ряду направлений наблюдаются увеличенные интервалы в движении общественного транспорта», однако все маршруты были выпущены в плановом режиме. Исключение составляют автобусы, движущиеся по проспекту 50 лет Октября, а также 46-й маршрут. По договоренности с перевозчиками количество единиц общественного транспорта на этих направлениях было увеличено из-за повреждения контактной сети и остановки трамвая №3.