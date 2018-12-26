2018-12-26T09:22:08+03:00
Общество

Вячеслав Володин сегодня работает в Саратове

Он посетит лицей в Энгельсе, а также гимназию в Елшанке и школу в Солнечном-2
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Вячеслав Володин в СаратовеВячеслав Володин в СаратовеФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 26 декабря, председатель Государственной думы Вячеслав Володин будет работать в своем избирательном округе — Саратовской области. В рамках поездки он планирует посетить строящиеся объекты в рамках федеральных программ, встретиться с общественными советами и жителями, обсудить проекты.

Вячеслав Володин планирует посетить в Энгельсе музыкально-эстетический лицей имени Шнитке, шефство над которым попросил его взять коллектив лицея два года назад.

Длительное время лицей находился в одном здании с управлением пенсионного фонда и комитетом социальной защиты населения. Сейчас здания, занимаемые этими учреждениями, переданы лицею, кроме того, завершается ремонт существующих помещений и строительство новых.

Проект реконструкции, инициированный и поддержанный Вячеславом Володиным, предусматривает увеличение этажности существующего здания с трех до четырех этажей и строительство нового здания с пристройкой четырехэтажного корпуса. В результате лицей сможет дополнительно принять еще 150 учеников, общее число учащихся достигнет 450 человек.

Также лицей дополнительно получит два концертных зала — на 370 и 100 мест, большой и малый спортзалы, столовую, библиотеку, специализированные кабинеты по физике, химии, биологии, вокалу, живописи, игре на музыкальных инструментах.

В поселке Елшанка Саратова ведется строительство пристройки к гимназии №89 в рамках федерального финансирования.

Вячеслав Володин посетил школу 1 сентября прошлого года, встретился с педагогическим коллективом. После общения с учителями было принято решение о расширении гимназии.

Общеобразовательное учреждение расширено на 400 ученических мест, что позволяет уйти от обучения в две смены. У школьников появились дополнительные учебные помещения, современный актовый зал, столовая. Кроме дополнительного учебного корпуса, здесь организован спортивный комплекс открытого типа на пришкольной территории.

Напомним, по инициативе Вячеслава Володина в 2009 году к гимназии возвели первую пристройку — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

В Саратове Вячеслав Володин планирует посетить и новую школу в 7 микрорайоне поселка Солнечный-2. Реализация проекта началась в феврале этого года после обращения к Вячеславу Володину жителей микрорайона.

Председателю Госдумы удалось решить вопрос с финансированием проекта: на строительство школы, по его инициативе, за счет федеральных средств было выделено 787 млн рублей. Школа рассчитана на 1,1 тыс. учеников. На территории образовательного учреждения оборудовано «спортивное ядро», которое включает в себя футбольный стадион с трибунами и беговой дорожкой, баскетбольную площадку, теннисный корт, хоккейную коробку и полосу препятствий.

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