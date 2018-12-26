2018-12-26T09:24:32+03:00
Общество

Мэр Саратова провел экстренное заседание штаба по расчистке города

С раннего утра снегопад парализовал движение транспорта во всех районах города
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Экстренное заседание штаба в мэрии СаратоваЭкстренное заседание штаба в мэрии Саратова
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Сегодня, 26 декабря, в мэрии Саратова прошло экстренное заседание штаба по уборке города от последствий снегопада.

И. о. начальника управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Даниил Рагозин доложил, что за прошедшие сутки на «горячие линии» ЕДДС поступило 25 сообщений об угрозе схода снега и наледи с крыш домов, более 100 звонков с жалобами на нерасчищенные улицы и тротуары, 30 обращений по неубранным дворовым территориям.

- По состоянию на 07:00 складывается сложная транспортная обстановка, вызванная сужением дороги из-за выпавших осадков, а также наблюдаются трудности в движении транспорта на спусках и подъемах, — признали в мэрии.

Ситуацию на дорогах осложняют коммунальные аварии. Напомним, с вечера 25 декабря на улице Максима Горького (между Большой Казачьей и Яблочкова, Челюскинцев и Московской) ведутся работы ПАО «Т Плюс», движение транспорта закрыто. Энергетики обещали завершить работы к 10:00, т. е. после утреннего часа пик.

- Главам районных администраций напоминаю про персональную ответственность за ситуацию на вверенных территориях, осуществляйте постоянное взаимодействие со всеми предприятиями и организациями всех форм собственности.

Крайне важно — объекты соцсферы необходимо расчистить в кратчайшие сроки, а школьные автобусы должны курсировать по расписанию.

Ответственные службы за уборку улиц и тротуаров, остановок и подходов к ним — работайте в усиленном режиме, экстренно пробивайте основные магистрали и переходите на дороги-дублеры, — изложил план выхода из ситуации мэр Михаил Исаев.

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