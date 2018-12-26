С раннего утра Саратов стоит в километровых пробках

СЕГОДНЯ 06:49 2018-12-26T06:49:52+03:00

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Традиционные утренние пробки в Саратове набирают обороты. По состоянию на 7:30 они уже достигли 9 баллов.

Сервис Яндекс.карты сообщал о заторах даже в шесть часов утра, хотя в обычные дни в это время пробки нулевые.

Тяжёлая ситуация связана с метелью и занесенными за несколько дней дорогами. Крупногабаритный транспорт не может проехать по узким дорогам и застревает. По всему городу стоят фуры, которые перекрывают движение.

Многие автомобилисты не смогли или не рискнули выехать сегодня одна на личных машинах, решив воспользоваться общественным транспортом. Однако многие маршруты, например, трамваи 3 и троллейбусы 10, не ходят. Автобусы также часто застревают. В связи с этим, горожане на остановках штурмуют общественный транспорт.

По прогнозам, ситуация ещё ухудшится.