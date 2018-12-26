В Саратове встали троллейбусы № 10
Нет движения в сторону центра
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Утром в среду, 26 декабря, в Саратове встали также троллейбусы.
Как сообщили КП-Саратов в профильном паблике Трамваи и троллейбусы Саратова, движение было сорвано на проспекте Строителей.
Около остановки Техучилище в сторону центра города встали троллейбусы № 10.
Кроме этого очевидцы сообщают, что сильно затруднено движение автобусов. Они не могут проехать по заметенным дорогам.
Напомним, ранее сообщалось о прекращении движения трамваев