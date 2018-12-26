В Саратове встали троллейбусы № 10

СЕГОДНЯ 06:29 2018-12-26T06:29:49+03:00

Нет движения в сторону центра

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Утром в среду, 26 декабря, в Саратове встали также троллейбусы.

Как сообщили КП-Саратов в профильном паблике Трамваи и троллейбусы Саратова, движение было сорвано на проспекте Строителей.

Около остановки Техучилище в сторону центра города встали троллейбусы № 10.

Кроме этого очевидцы сообщают, что сильно затруднено движение автобусов. Они не могут проехать по заметенным дорогам.

Напомним, ранее сообщалось о прекращении движения трамваев