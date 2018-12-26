В Саратове не будут ходить трамваи номер 3

СЕГОДНЯ 06:19 2018-12-26T06:19:03+03:00

Также остановлено движение вагонов 4, 5 и 6

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Трамваи маршрутов 3, 4 и 6 а Саратове ходить не будут.

Как предупредили КП-Саратов в группе Трамваи и троллейбусы Саратова, движение вагонов указанных маршрутов было прервано.

Это связано с тяжёлыми погодными условиями.

Трамваи-тройки прекратили работу вчера вечером. Саратовцам сообщили, что сорваны дежурные рейсы, однако о возобновлении движения информации до настоящего времени нет.

Также было объявлено о прекращении движения трамваев маршрута 4, 5 и 6.