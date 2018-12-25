В Саратовской области Газель столкнулась с тремя фурами[фото]

СЕГОДНЯ 22:13 2018-12-25T22:21:31+03:00

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Сегодня в Марксовском районе, на трассе, Газель столкнулась с тремя грузовиками.

- Сегодня 25 декабря, в Марксовском районе, на автодороге «Самара - Волгоград» в районе села Михайловка, произошла авария с четырьмя автомобилями. Столкнулись фуры - КамАЗ, МАЗ, MAN и Газель. В каждой из которых находились только водители, – рассказали «КП-Саратов» пользователи группы Chp_saratov, социальной сети Instagram.

В результате ДТП областные спасатели извлекали водителя Газели с помощью спецсредств и помогли его госпитализировать в лечебное учреждение.