В ДТП с автовозом у села Пристанное погиб водитель Ssang Yong
Обстоятельства происшествия выясняются
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Полчаса назад в Саратовском районе, автовоз сбил насмерть водителя иномарки.
- По предварительным данным, сегодня 25 декабря, примерно 21:40 на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград», около села Пристаное, произошло столкновение автовоза с легковым автомобилем Ssang Yong, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
В результате происшествия погиб водитель легковушки. Обстоятельства происшествия выясняются.