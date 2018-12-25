В ДТП с автовозом у села Пристанное погиб водитель Ssang Yong

СЕГОДНЯ 21:24 2018-12-25T21:47:38+03:00

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Полчаса назад в Саратовском районе, автовоз сбил насмерть водителя иномарки.

- По предварительным данным, сегодня 25 декабря, примерно 21:40 на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград», около села Пристаное, произошло столкновение автовоза с легковым автомобилем Ssang Yong, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате происшествия погиб водитель легковушки. Обстоятельства происшествия выясняются.