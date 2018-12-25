В Саратове кроссовер из Владимирской области сбил женщину

СЕГОДНЯ 20:41 2018-12-25T20:41:40+03:00

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Вечером 25 декабря у дома №132 по улице Мясницкая в Саратове кроссовер Hyundai с номерами Владимирской области сбил женщину.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», машина наехала на пешехода, когда женщина переходила дорогу по «зебре». Водитель не заметил ни знаков перехода, ни сам переход на заснеженной дороге.

Пострадавшую 38-летнюю женщину осмотрели и оказали первую помощь медики оказавшейся поблизости кареты «Скорой». Затем они передали пешехода для госпитализации прибывшим сотрудникам Центра медицины катастроф.