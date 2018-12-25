Пожарные в Саратове добрались к горящему дому, несмотря на нерасчищенные дороги
Пожар произошел в доме на 2-м Гвардейском проезде
Фото очевидцев из соцсетей
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На 6 Дачной в Саратове под вечер 25 декабря горел частный дом.
Сигнал поступил дежурному в МЧС региона в 16.24. При этом, как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, заявитель звонил несколько раз и каждый раз называл разные адреса.
В результате на тушение выдвинулись три машины с пожарными, и после непродолжительного времени они сами отыскали горящий дом - № 16А на 2-м Гвардейском проезде.
Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Как уточнили в МЧС, нечищенные дороги в частном секторе не стали препятствием для пожарной техники.