Пожарные в Саратове добрались к горящему дому, несмотря на нерасчищенные дороги

СЕГОДНЯ 20:29 2018-12-25T20:29:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На 6 Дачной в Саратове под вечер 25 декабря горел частный дом.

Сигнал поступил дежурному в МЧС региона в 16.24. При этом, как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, заявитель звонил несколько раз и каждый раз называл разные адреса.

В результате на тушение выдвинулись три машины с пожарными, и после непродолжительного времени они сами отыскали горящий дом - № 16А на 2-м Гвардейском проезде.

Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Как уточнили в МЧС, нечищенные дороги в частном секторе не стали препятствием для пожарной техники.