Наркомана из Озинок осудили за 760 грамм «дички»

СЕГОДНЯ 10:05 2018-12-26T10:05:24+03:00

Он собрал траву на Комсомольском хуторе

Изменить размер текста: A A

Житель Озинского района признан виновным в незаконном приобретении и хранении 760,5 грамм конопли.

- Установлено, что 7 октября 2018 года мужчина нарвал себе дикорастущий дурман в одном километре от юго-восточной окраины хутора Комсомольский. Но употребить наркотик он не успел, —рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Мужчина хранил траву до тех пор, пока ее не отобрала полиция.

На него завели уголовное дело. Решением суда любителю марихуаны назначили три года условного срока.