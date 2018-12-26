Наркомана из Озинок осудили за 760 грамм «дички»
Он собрал траву на Комсомольском хуторе
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Житель Озинского района признан виновным в незаконном приобретении и хранении 760,5 грамм конопли.
- Установлено, что 7 октября 2018 года мужчина нарвал себе дикорастущий дурман в одном километре от юго-восточной окраины хутора Комсомольский. Но употребить наркотик он не успел, —рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Мужчина хранил траву до тех пор, пока ее не отобрала полиция.
На него завели уголовное дело. Решением суда любителю марихуаны назначили три года условного срока.