2018-12-25T17:18:02+03:00
Недвижимость

«Т Плюс» снова отключает тепло в центре Саратова

Ремонт обещают закончить к 10 утра
Дарья Вострикова
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Авария на сетях "Т Плюс"Авария на сетях "Т Плюс"Фото: Александр Уриевский
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В комитете по ЖКХ администрации города корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили предстоящее в ночь отключение тепла в центре Саратова.

- Комитет проинформирован, что в ночь без отопления временно останутся 31 жилый дом, три объекта соцсферы. Последних это затронет меньше всего, поскольку работы обещают закончить к 10 утра, — уточнили в мэрии.

Отключение жилых домов планируется в районе улицы Горького на участках от Большая Казачей до Яблочкова и между улицами Челюскинцев и Московской.

Ранее в «Т Плюс» сообщили о перекрытии движении транспорта на этих участках улицы города. В компании уточнили, что ремонт будет проводиться по возможности, без отключения теплоснабжения. По необходимости, подача тепла может ограничиваться на несколько часов.

Напомним, что в конце минувшей недели крупная авария на сетях «Т Плюс» оставила без тепла тысячи горожан.

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