«Т Плюс» снова отключает тепло в центре Саратова

СЕГОДНЯ 16:47 2018-12-25T17:18:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В комитете по ЖКХ администрации города корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили предстоящее в ночь отключение тепла в центре Саратова.

- Комитет проинформирован, что в ночь без отопления временно останутся 31 жилый дом, три объекта соцсферы. Последних это затронет меньше всего, поскольку работы обещают закончить к 10 утра, — уточнили в мэрии.

Отключение жилых домов планируется в районе улицы Горького на участках от Большая Казачей до Яблочкова и между улицами Челюскинцев и Московской.

Ранее в «Т Плюс» сообщили о перекрытии движении транспорта на этих участках улицы города. В компании уточнили, что ремонт будет проводиться по возможности, без отключения теплоснабжения. По необходимости, подача тепла может ограничиваться на несколько часов.

Напомним, что в конце минувшей недели крупная авария на сетях «Т Плюс» оставила без тепла тысячи горожан.