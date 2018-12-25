Житель Дагестана пойдет под суд за сбитого насмерть пешехода у Клещевки

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-25T16:34:31+03:00

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Прокурор Саратовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП, совершенном жителем Республики Дагестан.

- Все произошло 21 июня 2018 года примерно в 10:10 около села Клещевка. Водитель ГАЗ-3221 мчался со скоростью 114 км/ч на трассе в Саратовском районе. Мужчина сбил пешехода, который находился на правой стороне дороги. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, —рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

На южанина заведено уголовное дело. Оно направлено для рассмотрения в Саратовский районный суд.