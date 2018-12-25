В Саратовской области гость выгнал хозяина из квартиры и изнасиловал его сожительницу

СЕГОДНЯ 16:13 2018-12-25T16:13:59+03:00

Перед этим он их избил

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В Советском районе Саратовской области мужчину заподозрили в изнасиловании.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 31-летний мужчина 21 декабря пришел в гости к соседям.

Там мужчина начал флиртовать с хозяйкой, что не понравилось ее сожителю. Мужчины поссорились, и гость избил хозяина. Тот ушел из своей квартиры, а злоумышленник ударил 40-летнюю женщину и изнасиловал ее.

В настоящее время мужчина задержан. Он признал свою вину и был взят под стражу.