В Саратовской области гость выгнал хозяина из квартиры и изнасиловал его сожительницу
Перед этим он их избил
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В Советском районе Саратовской области мужчину заподозрили в изнасиловании.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 31-летний мужчина 21 декабря пришел в гости к соседям.
Там мужчина начал флиртовать с хозяйкой, что не понравилось ее сожителю. Мужчины поссорились, и гость избил хозяина. Тот ушел из своей квартиры, а злоумышленник ударил 40-летнюю женщину и изнасиловал ее.
В настоящее время мужчина задержан. Он признал свою вину и был взят под стражу.