2018-12-25T16:13:59+03:00
Происшествия

В Саратовской области гость выгнал хозяина из квартиры и изнасиловал его сожительницу

Перед этим он их избил
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Советском районе Саратовской области мужчину заподозрили в изнасиловании.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 31-летний мужчина 21 декабря пришел в гости к соседям.

Там мужчина начал флиртовать с хозяйкой, что не понравилось ее сожителю. Мужчины поссорились, и гость избил хозяина. Тот ушел из своей квартиры, а злоумышленник ударил 40-летнюю женщину и изнасиловал ее.

В настоящее время мужчина задержан. Он признал свою вину и был взят под стражу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области нашли живой пропавшую 15-летнюю девочку
«Т Плюс» снова отключает тепло в центре Саратова
Для Саратова и Энгельса купят 40 тракторов по уборке снега
Отключена вода на Загороднева и 2 Прокатной
В Балашове пропал мужчина в костюме Adidas
Житель Дагестана пойдет под суд за сбитого насмерть пешехода у Клещевки
Энергетики перекрывают улицу Горького в Саратове
Сборы штрафов с саратовских водителей планируют увеличить
Скорая помощь не смогла попасть в четыре района города из-за нечищенных дорог
В Энгельсе малыш выжил после полета с 5 этажа
Саратовцам рассказали, как выбирать икру
OOO «КВС» приняло участие в новогодней акции
В Саратове от снега рухнула вывеска библиотеки
Саратовцев попросили не кататься пьяными на ватрушках
МЧС предупреждает саратовцев о тумане и метели
Саратов и Энгельс за год набрали почти полмиллиарда долгов
3-й Дегтярный проезд Саратова остался без воды
Юниорская команда «Кристалл» сплотилась в ночной пробке под Балаково
Стоимость вывоза мусора в Саратовской области будет снижена на 4%
Минфин: Зарплату чиновникам не поднимали уже 4 года
Татьяна Загородняя пообещала разобраться с покусавшей детей собакой
Чиновников в Балаково уволят за оставленный на трассе автобус с детьми
От сосулек в Саратове пострадали трое горожан
Дети Ленинского района в Саратове играют с многометровыми сталактитами
Дворы и крыши в Саратове должны очищать от снега за сутки
Администрация Саратова выиграла иск о ликвидации торговых рядов возле ДК «Россия»
«Это не шутки». По Саратову ездит маршрутка без окна
Школьница в Энгельсе принесла в банк фальшивую 5-тысячную купюру