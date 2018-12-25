Энергетики перекрывают улицу Горького в Саратове

СЕГОДНЯ 16:13 2018-12-25T16:13:46+03:00

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Сегодня, 25 декабря, с 19:00 специалисты компании «Т Плюс» будут проводить работы по улице М.Горького, на участках между Б.Казачьей и Яблочкова, а также и между Челюскинцев и Московской. Движение транспорта здесь будет закрыто.

Также приостанавливается движение троллейбусного маршрута №3.

Энергетики приносят извинения жителям за неудобства и просят автомобилистов изменить маршрут в этой части города. Планируется завершить работы к 10.00 26 декабря.